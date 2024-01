Fuchs Petrolub Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Fuchs-Aktie liegt bei 19,49, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 39,78 und signalisiert eine "neutrale" Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "gute" Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten beiden Wochen wurde besonders positiv über die Fuchs-Aktie diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gute" Einschätzung. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "schlechte" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird der Aktie daher ein "gutes" Rating basierend auf dem Anleger-Sentiment zugesprochen.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 37,1 EUR. Der letzte Schlusskurs von 40,96 EUR weicht um +10,4 Prozent ab, was charttechnisch als "gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 39,59 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht um +3,46 Prozent ab. In diesem Fall ergibt sich somit eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie also eine "gute" Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um eine Aktie in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Fuchs wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "neutrale" Einschätzung.