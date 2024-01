Fuchs Petrolub Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Fuchs-Aktie wird auf Basis einer technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 36,97 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 40,52 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,6 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 38,88 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,22 Prozent) liegt und damit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch ergaben statistische Auswertungen der historischen Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es kaum Veränderungen in der Stimmung in den letzten Wochen gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Fuchs-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die längerfristige Betrachtung des RSI führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Fuchs-Aktie.