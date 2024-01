Fuchs Petrolub Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün, was auf überwiegend positive Diskussionen in den sozialen Netzwerken hindeutet. Es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. Lediglich an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion über das Unternehmen Fuchs hauptsächlich positiv. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie mit "Gut" seitens der Redaktion.

Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen zeigt jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment dennoch eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 18,7 Punkten, was bedeutet, dass die Fuchs-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Beim RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Fuchs eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +10,19 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur durch Bankanalysen beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zu Fuchs zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fuchs zeigt ebenfalls eine negative Veränderung und entspricht daher einem "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Aktie von Fuchs bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".