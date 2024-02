Fuchs Petrolub Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Wir haben die Aktie von Fuchs hinsichtlich dieser Faktoren untersucht und festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fuchs weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fuchs bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Fuchs wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings ergaben automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Fuchs insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Fuchs liegt bei 11,57, was als überverkauft betrachtet wird, und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für die Fuchs bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fuchs für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Fuchs-Aktie beträgt 37,48 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 40,16 EUR, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Fuchs auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.