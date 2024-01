Fuchs Petrolub Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Einschätzungen zu Fuchs in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Fuchs in den sozialen Medien diskutiert. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Analyse eine "Gut"-Bewertung. Die Analyse wurde zusätzlich durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Sieben konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung, wobei sich auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Zusammenfassend wird Fuchs hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Fuchs liegt bei 62,11, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,97 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Fuchs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 36,99 EUR, wobei der Kurs der Aktie (39,52 EUR) um +6,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 39,35 EUR entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Bankanalysen, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Fuchs auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fuchs zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Fuchs bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.