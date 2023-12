Fuchs Petrolub Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse des Fuchs-Wertpapiers wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 15,31 Punkten, was darauf hinweist, dass Fuchs überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Fuchs weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Fuchs-Aktie beträgt derzeit 36,85 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,78 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 38,05 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 39,78 EUR liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fuchs auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Fuchs-Aktie nur eine schwache Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr ebenfalls eine negative Änderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Fuchs daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Fuchs diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Anleger größtenteils positiv eingestellt waren, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen der Kommunikation ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.