Fuchs Petrolub Aktie: Der nächste große Wurf!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Fuchs in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Diskussionsbeiträge zeigten weder einen Anstieg noch eine Abnahme. Insgesamt erhält Fuchs daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Fuchs diskutiert. An 11 Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg war das Stimmungsbarometer positiv. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Daher bekommt Fuchs auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 37,1 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (40,96 EUR) weicht somit um +10,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (39,59 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,46 Prozent). Hier ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Fuchs-Aktie liegt bei 19,49 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,78 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.