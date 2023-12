Fuchs Petrolub Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Fuchs-RSI zeigt eine Ausprägung von 29,03, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf Fuchs zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität, weshalb das Sentiment für das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt "Neutralen" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Fuchs veröffentlicht. Allerdings wurden auch mehrere "Schlecht"-Signale identifiziert, insgesamt neun, im Vergleich zu null "Gut"-Signalen. Insgesamt ergibt sich somit auf dieser Ebene eine Bewertung von "Schlecht". Bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt fällt das Rating jedoch "Gut" aus.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +8,6 Prozent. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Fuchs-Aktie in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".