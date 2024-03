Fuchs Petrolub Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Fuchs-Aktie zeigt einen Wert von 96,08, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 61,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse der Fuchs-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 37,72 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 39,38 EUR liegt daher auf ähnlichem Niveau, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (40,4 EUR) zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den Diskussionen in den sozialen Medien. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt ergibt sich daher in diesem Bereich eine "Gut" Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der verschiedenen Faktoren eine insgesamt gemischte Bewertung für die Fuchs-Aktie.