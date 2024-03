Fuchs Petrolub Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub SE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Fuchs-Aktie liegt derzeit bei 30,67, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,3 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 37,86 EUR bewertet. Der letzte Schlusskurs von 41,18 EUR weicht um +8,77 Prozent davon ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 40,42 EUR, was einer Abweichung von +1,88 Prozent entspricht. Auf kurzfristigerer Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Fuchs-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Fuchs-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert bestätigt. Insgesamt ergibt sich damit eine Einstufung als "Gut" für Fuchs in diesem Punkt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings zeigen die Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einer gemischten Einschätzung führt. Insgesamt wird Fuchs hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.