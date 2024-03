Fuchs Petrolub Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub SE":

Die Fuchs-Aktie hat in den letzten Tagen positive Signale gezeigt, insbesondere in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs. Dieser beträgt derzeit 37,99 EUR, während der aktuelle Kurs bei 43,56 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +14,66 Prozent im Vergleich zum GD200 und +7,53 Prozent im Vergleich zum GD50. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Analyse der Fuchs-Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 9, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und daher eine positive Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 30,39, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Allerdings wurden von privaten Nutzern überwiegend positive Themen rund um die Fuchs-Aktie angesprochen, was zu einer positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt. Trotzdem wurden auch 6 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer gegenteiligen "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für die Fuchs-Aktie.