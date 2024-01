Fuchs Petrolub Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Aktie von Fuchs zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 36,97 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 38,52 EUR liegt und somit einen Abstand von +4,19 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 39,13 EUR, was einer Differenz von -1,56 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Bild auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls ein neutrales Signal für die Fuchs-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 81,02 und wird daher als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25 bei 56,42 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Fuchs festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fuchs daher in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung durch unsere Analysten auf sozialen Plattformen ergab hingegen überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" in dieser Betrachtung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, insgesamt wird Fuchs hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.