Fuchs Petrolub Aktie: Was für ein Erfolg!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fuchs laut den technischen Indikatoren derzeit als neutral einzustufen. Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Stärke und Richtung der Kursbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fuchs-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,33, was auf eine "Gut"-Empfehlung hinweist. Der RSI25 liegt bei 39,47, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Fuchs-Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Index als "Gut" eingestuft.

Des Weiteren zeigt die technische Analyse, dass die Fuchs-Aktie gemäß dem 200-Tages-Durchschnitt derzeit als "Gut" bewertet wird, da der letzte Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt liegt. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für die Fuchs-Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wird die Diskussionintensität als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Fuchs-Aktie von den privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 8 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung jedoch eine "Gut"-Einstufung für die Fuchs-Aktie.