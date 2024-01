Fuchs Petrolub Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Fuchs liegt bei 22,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 40 für die Fuchs-Aktie, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Unsere Analysten haben auf sozialen Plattformen die Stimmung bezüglich Fuchs betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem waren die Themen, die in den sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, vor allem positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Fuchs hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigte Fuchs interessante Ausprägungen. Die erhöhte Diskussionsintensität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmungsrate. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Fuchs-Aktie mit 41,64 EUR mittlerweile um +4,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +11,97 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.