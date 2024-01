Fuchs Petrolub Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Fuchs in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anleger diskutieren jedoch besonders positiv über Fuchs in den letzten zwei Wochen. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung und die Anleger sind vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,1 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +10,4 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fuchs-Aktie mit einem Wert von 19,49 als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.