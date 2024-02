Fuchs Petrolub Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Fuchs-Aktie liegt bei 18,63, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und von Experten als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 43, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 14 Tagen positiver Stimmung über den analysierten Zeitraum. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen 9 Verkaufssignale und kein Kaufsignal, was zu einer negativen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von +9,77 Prozent, was aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine negative Einstufung.

Insgesamt zeigt die Fuchs-Aktie gemischte Signale in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und das Sentiment im Internet, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt.