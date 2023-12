Fuchs Petrolub Aktie: So kann es weitergehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fuchs ein Neutral-Titel. Der Relative Strength Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fuchs-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,33, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,47, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fuchs-Aktie einen positiven Trend aufweist. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 36,84 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,4 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +6,95 Prozent im Vergleich und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,89 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,99 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Fuchs auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Fuchs in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab eine positive Tendenz. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index und der Diskussionsintensität, während die Anleger-Stimmung eher positiv ausfällt.