Fuchs Petrolub Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in einem Zeitraum von 11 Tagen eine überwiegend positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Fuchs diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen eine Überzahl an Verkaufssignalen ergeben. Es wurden 7 "Schlecht"-Signale gegenüber 0 "Gut"-Signalen identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Fuchs-Aktie einen neutralen Wert. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Fuchs-Aktie weist einen RSI7-Wert von 33,7 auf, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, sowie einen RSI25-Wert von 41,75, der ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum hinweist. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Fuchs-Aktie gemäß trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 37,17 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 41,04 EUR deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +10,41 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird Fuchs daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt einen Wert von 39,76 EUR, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+3,22 Prozent). Hieraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Fuchs-Aktie. In Summe wird Fuchs auf Basis der trendfolgenden Indikatoren daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Fuchs festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Fuchs daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.