Fuchs Petrolub Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fuchs als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fuchs-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 81,02, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,42, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fuchs verläuft aktuell bei 36,97 EUR. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 38,52 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,19 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Fuchs-Aktie derzeit ein Niveau von 39,13 EUR angenommen, was einer Differenz von -1,56 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet somit "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen die positiven Themen in der Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuchs diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, konkret handelte es sich um 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Analyse ergab interessante Ausprägungen für die Fuchs-Aktie. Die Diskussionsintensität verändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.