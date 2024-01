Fuchs Petrolub Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war kürzlich überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Fuchs diskutiert. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Allerdings wurden in den letzten zwei Wochen statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen durchgeführt, die einen Überhang von Verkaufssignalen ergaben. Es gab 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu keinem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Fuchs zeigte eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte auch eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Fuchs-Aktie gegenwärtig bei 36,97 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 38,52 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,19 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 39,13 EUR angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index besagt, dass die Fuchs-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.