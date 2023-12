Fuchs Petrolub Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7-Tage-RSI von Fuchs, der aktuell bei 49,02 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Fuchs weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird Fuchs mit einem Wert von 48,1 als weder überkauft noch überverkauft bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Fuchs. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Fuchs daher in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien rund um Fuchs betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab hingegen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Fuchs hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Fuchs-Aktie bei 36,83 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 39,52 EUR deutlich darüber liegt (+7,3 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Fuchs eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,65 EUR, was einer Abweichung von +4,97 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Fuchs eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Fuchs auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.