Fuchs Petrolub Aktie „KAUFEN“- Platow Brief sieht spannendes strategisches Ziel bis 2025

Fuchs Petrolub Aktie – KAUFEN. Dem Platow Brief gefällt so einiges bei dem Familienunternehmen. Die Weitergabe von Preissteigerungen an die Kunden beeindruckt, das mittelfristige Ziel von 15% EBIT-Marge und noch

Die Aktie der Fuchs Petrolub (ISIN: DE000A3E5D64) von den Experten des Platow Briefs genauer betrachtet:



Fuchs hat noch Spielraum

Beim Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub haben wir vor einem Monat (vgl. PB v. 27.6.) trotz aktuell widriger operativer Vorzeichen aus fundamentaler Sicht wieder zum Einstieg geraten. Mit den Hj.-Zahlen vom Freitag (29.7.) hat sich daran nichts geändert, denn die Mannheimer steigerten zwar den Umsatz (preis- und währungsgetrieben) um 16% auf gut 1,6 Mrd. Euro, aber aufgrund von höheren Kosten reduzierte sich das EBIT auf 180 Mio. Euro (-6%).

Positiv finden wir, dass es dem Unternehmen dennoch gelang, höhere Rohstoffpreise an Kunden z. B. aus den Bereichen Automotive und Industrie weiterzureichen. Zudem gibt die höhere 2022er-Umsatzprognose auch dem noch unveränderten Gewinnziel höhere Chancen: CEO Stefan Fuchs erwartet nun das obere Umsatzende von 3,0 Mrd. bis 3,3 Mrd. (2021: 2,9 Mrd.) Euro und weiterhin das untere EBIT-Ende von 360 Mio. bis 390 Mio. (2021: 363 Mio.) Euro.



Als spannendes strategisches Ziel bis 2025 hat sich der Konzern auf dem jüngsten Kapitalmarkt eine EBIT-Marge von 15% (Hj.: 11%) auf die Fahnen geschrieben. Hier will das Familienunternehmen auch mit einer stärkeren Geschäftsausweitung nach Asien und Amerika landen und die Cash Conversion Rate (freier Barmittelzufluss/Nettogewinn) von 0,35 auf 0,8 steigern. Schon heute weist die MDAX-Aktie (29,00 Euro; DE000A3E5D64) ein attraktives 2023er-KGV von 15 auf und macht Anlegern neben einer Vz.-Dividende von 1,03 Euro (Rendite: 3,6%) auch mit einem neuen Aktienrückkauf-

programm von 200 Mio. Euro (5% des Grundkapitals) eine Freude.

Neulesern raten wir zum Kauf der Fuchs Petrolub-Vorzüge. Unser Stopp steigt von 18,80 auf 21,75 Euro.

