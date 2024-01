Fuchs Petrolub Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Capcom":

Die technische Analyse der Fuchs-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 37,08 EUR, während der aktuelle Kurs bei 40,86 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +10,19 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 39,55 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 40,86 EUR (+3,31 Prozent) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für diesen Wert und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch eine interessante Entwicklung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 18,7 Punkten, was darauf hinweist, dass die Fuchs-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Fuchs eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fuchs bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings haben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.