Fuchs Petrolub Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index kann Anlegern helfen, einzuschätzen, ob ein Titel eher Kursrücksetzer oder Kursgewinne verzeichnen könnte. Bei Fuchs wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 15,31 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen, und Fuchs wird hier weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Fuchs-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Fuchs vorwiegend positiv diskutiert, mit 11 Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie. Aktuell sind die Anleger auch weiterhin überwiegend positiv eingestellt.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Der gleitende Durchschnitt auf 200-Tage-Basis liegt für Fuchs bei 36,85 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,78 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fuchs auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Fuchs. Dadurch wird insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung abgegeben.