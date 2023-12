Fuchs Petrolub Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie die Anleger-Bewertung zeigt. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Fuchs diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher positiv.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 36,91 EUR für die Fuchs-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 40,22 EUR, was einer positiven Veränderung von 8,97 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der technischen Analyse betrachtet. Der letzte Schlusskurs (38,48 EUR) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fuchs-Aktie zeigt ein Niveau von 15,25, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich über 25 Tage erstreckt, zeigt hingegen einen Wert von 45,52 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität im Netz schwach war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für Fuchs in diesem Punkt.