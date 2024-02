Fuchs Petrolub Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Aktuell liegt der Fuchs-RSI bei 65,66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,23, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fuchs-Aktie bei 37,26 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 40,34 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +8,27 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 39,94 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Gesamtbewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Fuchs in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Fuchs von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt, dass auch die besprochenen Themen überwiegend positiv waren. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine "gute" Einstufung. Allerdings wurden auch 9 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "gute" Gesamtbewertung.