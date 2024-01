Fuchs Petrolub Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten zwei Wochen wurde über die Fuchs-Aktie besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Stimmung bei den Anlegern führte. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale in der Anlegerkommunikation festgestellt.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für die Fuchs-Aktie, weshalb sie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Aus charttechnischer Sicht weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +10,4 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch nur eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fuchs-Aktie mit einem RSI von 19,49 und einem RSI25 von 39,78 insgesamt positiv bewertet wird, wobei der RSI25 auf ein "Neutral"-Niveau hinweist.

Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie aufgrund der positiven Anlegerstimmung und der charttechnischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.