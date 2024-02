Fuchs Petrolub Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Fuchs-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um ihr aktuelles Rating zu bestimmen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 37,23 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 41,38 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 39,87 EUR, was einer Abweichung von +3,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Fuchs beträgt 39,6 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 43,55, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über die Fuchs-Aktie veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Auf der analytischen Seite wurden jedoch mehr "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

In den vergangenen vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie somit positive Bewertungen auf verschiedenen Ebenen.