Fuchs Petrolub Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Fuchs als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fuchs-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 81,02, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 56,42, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fuchs verläuft derzeit bei 36,97 EUR, was der Aktie eine Einstufung als "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst lag bei 38,52 EUR, was einem Abstand von +4,19 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 39,13 EUR, was einer Differenz von -1,56 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume ist daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Fuchs in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Fuchs für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Bei der Betrachtung der Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben Fuchs auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Fuchs hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.