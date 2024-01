Fuchs Petrolub Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen eine positive Richtung über den gesamten analysierten Zeitraum. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuchs unterhalten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, konkret handelte es sich um 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Fuchs-Aktie auf längerfristiger Basis über dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis liegt der letzte Schlusskurs hingegen nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Fuchs auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung, mit einem Wert für den RSI7 von 33,7 und einem Wert für den RSI25 von 41,75. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Fuchs auf dieser Stufe.

