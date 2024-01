Fuchs Petrolub Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich auch in den Diskussionen der Anleger widerspiegelte. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, was auf eine positive Stimmung hinweist, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuchs ausgetauscht, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Die statistischen Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 5 "Schlecht"-Signale auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 36,97 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 40,52 EUR liegt, was einer positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fuchs-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da Fuchs auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Fuchs ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Fuchs in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält dafür eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.