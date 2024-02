Fuchs Petrolub Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Fuchs-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 37,23 EUR verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 41,38 EUR, was einer Abweichung von +11,15 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 39,87 EUR, was einer Abweichung von +3,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 39,6 Punkte und auf 25-Tage-Basis 43,55 Punkte, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Fuchs veröffentlicht wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Fuchs in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht verändert, was auch zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.