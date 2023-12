Fuchs Petrolub Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben, abhängig von der Intensität und Tiefe der Diskussionen. Im Fall von Fuchs wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren neutralen Gesamtbewertung führte.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der Fuchs-RSI beträgt 29,03, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 45,22, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine positive Gesamtbewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,87 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt bei 40,04 EUR, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Fuchs veröffentlicht, was zu einer positiven Gesamtbewertung führte. Allerdings wurden auch einige negative Signale identifiziert, was zu einer negativen Bewertung auf dieser Ebene führte.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Gesamtbewertung für die Fuchs-Aktie.