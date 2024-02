Fuchs Petrolub Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Fuchs eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Fuchs daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung weist. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Fuchs von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Fuchs-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fuchs-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,47, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Fuchs über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt dabei nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Fuchs in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,45 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (41,02 EUR) weicht somit um +9,53 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 40,1 EUR liegt, so ergibt sich eine ähnliche Bewertung, mit einem letzten Schlusskurs, der um +2,29 Prozent abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.