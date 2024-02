Fuchs Petrolub Aktie: Abwarten

Die Stimmung gegenüber der Fuchs-Aktie war in den sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Fuchs daher eine "Gut"-Bewertung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Fuchs von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,45 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 41,02 EUR weicht somit um +9,53 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 40,1 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,29 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Fuchs-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine mittlere Aktivität und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung für Fuchs in diesem Punkt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Fuchs-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 18, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 43,47 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ein "Gut".