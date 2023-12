FuboTV löst Jubelsturm aus!

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen die Fubotv-Aktie erhalten. Beide Bewertungen waren "Gut", während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Fubotv-Aktie. Kurzfristig betrachtet ergibt sich folgendes Bild: Innerhalb eines Monats gab es 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Somit ist die Aktie kürzlich mit einem "Gut" bewertet worden. Die von den Analysten durchgeführte Bewertung ergab ein durchschnittliches Kursziel von 4 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,12 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,33 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Fubotv-Aktie. Insgesamt erhält Fubotv somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fubotv-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 2,26 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (3,33 USD) deutlich darüber liegt (Unterschied +47,35 Prozent). Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,96 USD) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,5 Prozent Abweichung). Daher wird die Fubotv-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen. Insgesamt erhält die Fubotv-Aktie daher bei der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Fubotv festgestellt werden konnten. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat keine signifikanten Veränderungen gezeigt, weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Fubotv auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Fubotv liegt aktuell bei 52,17 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Fubotv weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 48,7), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fubotv also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.