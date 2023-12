FuboTV Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Fubotv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,27 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 3,31 USD (+45,81 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Fubotv-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fubotv-Aktie liegt bei 51,47, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Somit erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität über Fubotv festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Fubotv abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4 USD, was einer möglichen Steigerung um 20,85 Prozent entspricht. Daher erhält die Fubotv-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.