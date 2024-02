FuboTV Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse der Fubotv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,5 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,98 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -20,8 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,89 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-31,49 Prozent). Daher erhält die Aktie für beide Werte ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme negativer Kommentare über Fubotv. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie ist in etwa normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Aus Sicht der langfristigen Meinung von Analysten wird die Fubotv-Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4 USD, was einer erwarteten Performance von 102,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fubotv-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis (Wert: 75) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 73,52). Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Fubotv-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und des Relative Strength Index.