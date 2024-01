FuboTV Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse der Fubotv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 2,37 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,73 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +15,19 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 3,09 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -11,65 Prozent unter diesem Durchschnittspreis liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in Bezug auf Fubotv zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Fubotv liegt derzeit bei 60,76 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 59,09 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Fubotv-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4 USD, was ein Aufwärtspotential von 46,52 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,73 USD) bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Fubotv insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.