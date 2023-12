Fuan Pharmaceutical-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Fuan Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine beachtliche Rendite von 27 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 29,01 Prozent darstellt. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt von -2,01 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt im Mittel lediglich 0,21 Prozent, wobei Fuan Pharmaceutical aktuell 26,79 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält Fuan Pharmaceutical in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,15 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,4 CNH liegt, was einer Distanz von +6,02 Prozent zum GD200 entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 4,58 CNH, was einer Distanz von -3,93 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Fuan Pharmaceutical derzeit eine Dividendenrendite von 1,18 % aus, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 % liegt. Mit einer Differenz von lediglich 0,29 Prozentpunkten wird die Aktie in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.