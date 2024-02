Fuan Pharmaceutical Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Fuan Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,15 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (3,46 CNH) liegt deutlich darunter, mit einer Abweichung von -16,63 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,13 CNH) weist eine Abweichung von -16,22 Prozent auf. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Fuan Pharmaceutical-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,26 Prozent erzielt, was 29,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -16,76 Prozent, und Fuan Pharmaceutical liegt aktuell 27,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Fuan Pharmaceutical zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 61,6 Punkten, während der RSI25 bei 67,57 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Stimmungsanalyse basierend auf Diskussionen in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab sieben positive und drei negative Tage, und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Fuan Pharmaceutical führt.