Fuan Pharmaceutical Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie Anleger berichten. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt 11 Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuan Pharmaceutical diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Fuan Pharmaceutical mit einer Rendite von 10,26 Prozent mehr als 31 Prozent darüber. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,28 Prozent, während Fuan Pharmaceutical mit 28,54 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Fuan Pharmaceutical wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fuan Pharmaceutical war in diesem Zeitraum negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Fuan Pharmaceutical liegt bei 42,16, was als neutral betrachtet wird. Die RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".