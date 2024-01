Fuan Pharmaceutical Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite für Fuan Pharmaceutical beträgt derzeit 1,18 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Durchschnitt von 0,95 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Fuan Pharmaceutical diskutiert. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Fuan Pharmaceutical durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Fuan Pharmaceutical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,44, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.