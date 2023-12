Fuan Pharmaceutical Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Fuan Pharmaceutical liegt bei 16,44, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fuan Pharmaceutical ist überwiegend positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist optimistisch, was insgesamt zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Fuan Pharmaceutical in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung, obwohl die Kommunikationsfrequenz leicht rückläufig war.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fuan Pharmaceutical als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 68,57 und der RSI25 bei 57,14, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.