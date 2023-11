Fuan Pharmaceutical Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fuan Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) als durchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie von Fuan Pharmaceutical weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Fuan Pharmaceutical von 4,82 CNH eine Entfernung von +17,27 Prozent vom GD200 (4,11 CNH), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,51 CNH, was einem Abstand von +6,87 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs der Fuan Pharmaceutical als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Fuan Pharmaceutical liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,75, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fuan Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Feedback. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fuan Pharmaceutical eine positive Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Stimmung der Anleger als positiv bewertet.