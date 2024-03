Fu Yu Manufacturing Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Fu Yu-Aktie beträgt derzeit 88, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 77,78 an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Fu Yu aktuell eine Dividendenrendite von 4,2 % aus, was 0,25 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,94 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung auf Basis der Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fu Yu liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,35 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 58 % weniger als der Branchendurchschnitt von 22 und führt zu einer guten Bewertung auf Basis des KGV.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität über das Unternehmen im neutralen Bereich liegt. Daher erhält die Fu Yu-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Insgesamt erhält die Fu Yu-Aktie auf Basis der Analysen des RSI, der Dividende, des Fundamentals und des Sentiments und Buzz ein Gesamtrating von "Neutral".