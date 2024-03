Fu Yu Manufacturing Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Fu Yu wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 9,35 liegt sie insgesamt 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 22,3 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von 0,118 SGD der Fu Yu derzeit -9,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Somit wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -15,71 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Fu Yu liegt auf 7-Tage-Basis bei 70 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 72,22, was ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Fu Yu eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.