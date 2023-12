Fu Yu Manufacturing Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Fu Yu-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,16 SGD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,147 SGD weicht um -8,13 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,13 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber um +13,08 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fu Yu-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Fu Yu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um -6,56 Prozent gefallen ist. Dies führt zu einer Underperformance von -21,44 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6 Prozent, und Fu Yu war 22 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei den weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Fu Yu also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Fu Yu diskutiert, und es gab weder besonders positive noch negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Somit erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.