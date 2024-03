Fu Yu Manufacturing Aktie: Ist es das gewesen?

Die Aktie von Fu Yu wird einer fundamentalen, technischen und sentimentalen Analyse unterzogen. Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 9,35 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 22,26. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs von 0,118 SGD der Fu Yu um -9,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -15,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength-Index (RSI) für die Aktien. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird ein Wert von 62,5 ermittelt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 74, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Somit wird die Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fu Yu festzustellen war. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Fu Yu diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Fu Yu, die aufgrund der fundamentalen, technischen und sentimentalen Analyse als "Neutral" eingestuft wird.