Fu Shou Yuan Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir Fu Shou Yuan betrachten, beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 18,75 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,46, was bedeutet, dass Fu Shou Yuan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Fu Shou Yuan überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Fu Shou Yuan diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Fu Shou Yuan derzeit bei 5,71 HKD. Da der Aktienkurs bei 5,32 HKD aus dem Handel ging und einen Abstand von -6,83 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 5,25 HKD angenommen, was einer Differenz von +1,33 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Fu Shou Yuan-Aktie darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Fu Shou Yuan. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion und Anzahl der Beiträge festgestellt. Zusammenfassend erhält Fu Shou Yuan daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".